В събота стана ясно, че легендарната рок група Rolling Stones отлага предстоящото си турне в САЩ и Канада, като първоначално бе съобщено, че фронтменът Мик Джагър има нужда от лечение.

Същият ден от официалния профил в Туитър на бандата публикуваха официално изявление, в което се казва следното:

„Извиняваме се на всички за причиненото неудобство, но бихме искали да окуражим всички фенове да запазят билетите си, защото те ще бъдат валидни за пренасрочените дати. Мик беше посъветван от докторите да се подложи на лечение и да се качи на сцената, след като е напълно възстановен”.

По-късно същия ден Джагър отговори на слуховете с обръщение от собствените си профили в социалните мрежи:

„Извинявам се на всички наши фенове в САЩ и Канада, които вече се бяха сдобили с билети. Мразя да ви разочаровам по този начин. Съкрушен съм от факта, че трябва да отменим турнето и ще се постарая да се върна колкото се може по-скоро на сцената. И още веднъж, извинявам се дълбоко на всички”.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.