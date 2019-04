В края на март месец Rolling Stones обявиха, че отлагат турнето си в Северна Америка.

Като причина членовете на групата изтъкнаха влошеното здравословно състояние на фронтмена Мик Джагър.

Рок звездата публикува лично обръщение в социалните мрежи и се извини на всички свои фенове, които са очаквали да го видят на сцената:

„Извинявам се на всички наши фенове в САЩ и Канада, които вече се бяха сдобили с билети. Мразя да ви разочаровам по този начин. Съкрушен съм от факта, че трябва да отменим турнето и ще се постарая да се върна колкото се може по-скоро на сцената. И още веднъж, извинявам се дълбоко на всички”.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.