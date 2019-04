М иналата седмица стана ясно, че Rolling Stones отлагат всичките си дати за концерти в Северна Америка, част от световното им турне.

Ден по-късно самият фронтмен на рок групата Мик Джагър обяви, че лекарите са го посъветвали да не тръгва на турне, а да претърпи нужната операция.

Джагър е имал нужда от подмяна на изкуствена сърдечна клапа.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.