Тя свири на цигулка, докато ѝ правят мозъчна операция

П ациентка в болницата King's College в Лондон свири на цигулка, докато хирурзи оперират мозъка ѝ, за да отстранят тумор, предаде Би Би Си.

Дагмар Търнър е на 53 години. Тя е диагностицирана с глиома (тумор на мозъка) през 2013 г., след като претърпява гърч.

