"Тя е чувствена и сексуална": Dsquared2 представи новата си колекция в Милано

К анадската модна къща "Дискуеърд" представи мъжка и дамска колекция на Седмицата на модата в Милано, съобщи Асошиейтед прес.

Близнаците Дийн и Дан Кейтън вдигнаха градусите в залата с мъжка танцова трупа. Танцьорите се движеха в унисон под червени светлини, облечени в прозрачни топове и черни панталони. Дизайнерите нарекоха това "телесна театралност".

В дамската колекция имаше кожа и деним, прозрачни елементи и пайети, които подчертаваха и разкриваха формите. Роклята от деним беше от две парчета плат, придържани на място от пайети. Каскадни шифони разкриваха колани и блестящи бюстиета. В други тоалети дънковият плат беше обработен със сребристо покритие.

Асиметрични трикотажни мъжки облекла показваха добре очертани гърди. Прозрачни боксерки блестяха върху сатенени шорти, готови за ринга.

Това е чувствен гардероб, предназначен за партита.

"Тя е чувствена и сексуална", каза Дан Кейтън зад кулисите. "Това е страстта на "Дискуеърд", така че предлагаме нещо малко пикантно". "Ние носим любов", добави Дийн. "Ние носим мечта. Носим театър, който е бягство от реалността, защото реалността, каквато я познаваме... е малко реалност."

* Във видеото: Седмица на мъжката мода в Милано обещава зрелище и радост от живота

