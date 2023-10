Новата колекция на „Луи Вюитон“: Сюрреалистична смесица от епохи и емоции

Ф ренската модна къща „Луи Вюитон“ ослепи Париж с дефилето на най-новата колекция на творчески директор на дамската линия на луксозната марка Никола Гескиер, съобщи АП.

Дефилето се проведе на най-известната улица в Париж - булевард Шанз-Елизе, като емблематичното пространство от XIX-ти век в стил ар нуво се превърна в развиващо се произведение на изкуството. Гостите станаха свидетели на мащабна инсталация – огромна структура като балон, която се слива със стените.

Събитието посетиха множество известни личности от Холивуд като Зендая, Кейт Бланшет, Дженифър Конъли, Пол Бетани, Джейдън Смит.

Самата колекция представи бунт от цветове и шарки. В сюрреалистични нюанси на портокалово, творбите на Никола Гескиер бяха смесица от епохи и емоции.

Изблици на цвят, препращащи към жизнеността на арлекините, заеха централно място в дрехите. Раираните панталони с висока талия и развяващите се жълти копринени ръкави отдадоха почит на отминали периоди, докато модерните очила за ски напомниха за вечната иновативност на Гескиер.

Раирани ризи с отворени маншети напомняха за 70-те години на миналия век, като тоалетите смесиха деликатната и свободолюбива атмосфера с твърдата, решителна визия на огърлица под формата на стар фотоапарат.

Лъскав черен корсаж контрастираше с ефирната свобода на обемна бяла пола. По същия начин друга блестяща мини пола сякаш излючваше скованост и плавност едновременно.

