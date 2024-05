Gucci представи новата си колекция в лондонска галерия (ВИДЕО/СНИМКИ)

И талианската модна къща Gucci превърна лондонската художествена галерия „Тейт Модърн“ в моден подиум, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Луксозната марка представи своята нова т.нар. крузина колекция за 2025 година.

Обикновено Gucci организира своите ревюта в Милано, но подобно на други модни гиганти избира места по целия свят, където да покаже своите круизни колекции, които се състоят между основните пролетни и есенни дефилета.

Last night Sabato De Sarno took over London’s Tate Modern for #Gucci’s Cruise 2025 show as a star-studded front row, including mother-daughter duo #LilaMoss and #KateMss, #DuaLipa, #PaulMescal, #AndrewScott and #LeeKnow of #StrayKids, watched on. https://t.co/9N6bj918JT pic.twitter.com/0ddDMnMZXc