Тези продукти могат да заместят месото, яйцата и зехтина в диетата

У чени от Германския център за изследване на диабета в Дюселдорф са установили, че консумацията на 25-28 грама ядки на закуска може да намали риска от сърдечносъдови заболявания и диабет. Резултатите са публикувани в списанието на Европейската асоциация за изучаване на диабета (European Association for the Study of Diabetes).

Много хора ядат яйца на закуска. Ефектът им върху организма е нееднозначен, тъй като някои експерти твърдят, че холестеролът в яйцата е вреден за сърцето. Други твърдят, че това не е потвърдено от изследвания. Доказано е обаче, че ядките понижават нивата на холестерола в кръвта.

Немски учени планират да установят дали редовната консумация на ядки би била полезна за организма. За тази цел е проведен експеримент с участието на доброволци. Тестваните лица от едната група заменили месото с пълнозърнести продукти или зърнени храни, яйцата с ядки, а зехтина - с масло. Доброволците от другата група се придържали към обичайната си диета.

Резултатите показват, че замяната на 50 грама месо с 30 грама пълнозърнести продукти е свързана с 36% намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания. Зехтинът намалява риска от заболяване с 4%. В същото време отказът от яйца в полза на ядки намалява риска от сърдечни и съдови заболявания със 17%, а риска от диабет тип 2 - с 18%.

Въпреки това изследователите не призовават за пълно отхвърляне на яйцата в диетата. Учените смятат, че в диетата е необходимо да се намери баланс между всички продукти, така че организмът да получава пълния набор от хранителни и полезни вещества.