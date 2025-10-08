Любопитно

Тежки загуби очакват племената в "Игри на волята" тази вечер

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

8 октомври 2025
Тежки загуби очакват племената в "Игри на волята" тази вечер
Ш окиращ обрат очаква племето на Завоевателите преди номинационната битка в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като извоюва впечатляваща победа в капитанската битка вчера, водачът на Феномените Калин избра да изпрати един от лидерите на Жълтите – Георги-Шопа в изгнание на Блатото. Неговото място ще бъде заето от несломимата Йоана, която ще направи дебют на бойното поле за новото си племе.

Първо съревнование с новите си съплеменници от Лечителите ще направи и амбициозната Сапунджиева, която успя да се завърне от престоя си при Победителите след победа в индивидуален сблъсък за спасение. Преди да облече своя нов екип обаче, тя ще трябва да отлъчи един от Зелените, който да се присъедини към останалите изгнаници на Блатото.

Кои две племена ще избегнат номинациите, как ще се впишат Йоана и Сапунджиева в новите си отбори и какво очаква Георги оттук нататък, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

