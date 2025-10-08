Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Ш окиращ обрат очаква племето на Завоевателите преди номинационната битка в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като извоюва впечатляваща победа в капитанската битка вчера, водачът на Феномените Калин избра да изпрати един от лидерите на Жълтите – Георги-Шопа в изгнание на Блатото. Неговото място ще бъде заето от несломимата Йоана, която ще направи дебют на бойното поле за новото си племе.

Източник: NOVA

Първо съревнование с новите си съплеменници от Лечителите ще направи и амбициозната Сапунджиева, която успя да се завърне от престоя си при Победителите след победа в индивидуален сблъсък за спасение. Преди да облече своя нов екип обаче, тя ще трябва да отлъчи един от Зелените, който да се присъедини към останалите изгнаници на Блатото.

Източник: NOVA

Кои две племена ще избегнат номинациите, как ще се впишат Йоана и Сапунджиева в новите си отбори и какво очаква Георги оттук нататък, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.