Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Кои двама воини ще напуснат Войната на племената?

10 октомври 2025, 17:58
Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
Източник: NOVA

В ълнуваща и оспорвана елиминационна битка ще приветства Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Теодор-Чикагото и Гордиенко от Феномените и Йоана и Мирослав от Завоевателите ще излязат на бойното поле в Дивия север, за да защитят мястото си в надпреварата.

Истинска изненада обаче ги очаква непосредствено преди старта на съревнованието - те ще трябва да се състезават не индивидуално, а отборно - разделени по двойки. По-добрите ще продължат участието си в голямата игра, а загубилите ще напуснат Войната на племената.

Междувременно изгнаниците от Блатото ще се съберат около огъня за поредния Съвет на мъртвеца. Там новодошлите Георги и Гизем ще бъдат защитени с имунитет, а един измежду Карина, Радостина и Недялко ще се сбогува с мечтата си за победа завинаги.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

