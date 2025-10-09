Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Д вама воини от Феномените и двама воини от Завоевателите ще се борят за своето оцеляване в елиминационната битка в “Игри на волята” утре вечер. Това са забавният Теодор-Чикагото, темпераментната Гордиенко, несломимата Йоанна и непоклатимият Мирослав. Те ще вземат участие в двойна елиминационна битка, след която само най-добрите двама ще продължат участието си във Войната на племената.

Източник: NOVA

Вечерта в Дивия север започна с напрегната среща край огъня за Сините. Разочароващото представяне на Гордиенко по време на номинационната битка, определи повечето гласове да отидат за нея. За неин противник бе избран Теодор-Чикагото, който сам изяви желание да влезе в сблъсък за спасение.

Страсти не липсваха и на Арената, където Завоевателите и Лечителите се впуснаха в дуел, изискващ концентрация, стратегия и физическа сила. Обитателите на Изолатора спечелиха категорична победа над своите противници и ги изпратиха на пореден племенен съвет.

Там ги очакваше водещата Ралица Паскалева, която умело разкри част от тайния план на бившия член на Жълтите Георги за установяване на трайна доминация в племето. Объркване на новодошлата Йоанна и добре подбрани ходове от ответната коалиция определиха на елиминации да отидат именно балерината и приближеният й Мирослав.

Утре на бойното поле на екстремното предаване ще станат ясни следващите герои, напуснали голямата игра. Не пропускайте “Игри на волята” в петък, 10 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.