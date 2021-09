Сестри от Япония са най-възрастните еднояйчни близнаци в света

Д ве сестри японки регистрираха рекорд на Гинес като най-възрастните живи еднояйчни близнаци в света, на възраст 107 години и 330 дни, съобщи Асошиейтед прес.

Сестрите Умено Сумияма и Коуме Кодама са родени на 5 ноември 1913 г. на остров Шодошима. Те били трето и четвърто дете на родителите си, които имали общо единадесет деца.

На 1 септември сестрите са подобрили предишния рекорд от 107 години и 175 дни на други японски близначки - Кин Нарита и Гин Кание.

Близо 29 на сто от 125-милионното население на Япония - най-бързо застаряващата нация в света, са на възраст на и над 65 г., сочат правителствени данни. Около 86 510 от тях са столетници, половината от които са навършили сто години през 2021 г.

Умено Сумияма и Коуме Кодама били разделени, след като завършили начално училище. Кодама била изпратена да работи като прислужничка на остров Кюшу и по-късно се омъжила там. Сумияма останала на родния остров и създала семейство там.

Сестрите рядко се срещали, преди да навършат 70 години, когато започнали заедно да ходят на поклонение в някои от 88-те храма на остров Шикоку и се радват, че възстановили контактите си.

Two Japanese sisters have been certified by Guinness World Records as the world's oldest living identical twins, aged 107 years and 330 days, the organization said Monday.@GWRhttps://t.co/APBiAmbOAu pic.twitter.com/k2EFmeDHDT