Запознайте се с Оливие - най-високият тийнейджър в света

Н ай-високият тийнейджър в света е канадецът Оливие Рио, чиято височина е 226,9 сантиметра, съобщи Ройтерс.

Младежът притежава едно от многобройните постижения, включени в новото издание на Книгата на рекордите на Гинес, което излиза на пазара.

Olivier Rioux is 7’4” at age 15?! 🤯 And he’s headed to IMG‼️ pic.twitter.com/kMcvkn7Cuj