Тази нощ чакаме Синя суперлуна: Рядък спектакъл, който ще освети небето

Н ай-голямата и най-ярка луна за годината ще бъде видима в сряда и четвъртък от целия ​​свят, у нас – тази нощ. Това ще бъде изключително рядък шанс да се наблюдава това, което е известно като "Синя суперлуна" –за последно това се е случвало през 2009 г.

BREAKING: A rare “Blue Supermoon” will rise Wednesday night (August 30th)



The next moon of its kind won't be seen until January 2037, according to NASA. pic.twitter.com/8xLMQjuaqe — Daily Loud (@DailyLoud) August 30, 2023

Синя Луна се получава, когато моделът на дните в годината има 13 пълни Луни вместо обичайните 12. Ако небето е ясно, най-доброто време за гледане на спектакъла в от нашите ширини ще бъде в ранните часове на четвъртък сутринта. Тази Синя луна е известна още като "Суперлуна" и ще изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено.

LIVE: Blue supermoon rises over New Delhi, India https://t.co/aWxPIUfuLO — Reuters (@Reuters) August 30, 2023

Това е така, защото Луната е близо до най-близката точка в своята орбита около Земята. Но всеки, който се надява да види Луната оцветена в синьо, ще бъде разочарован. Името на Луната няма нищо общо с цвета, но вместо това се нарича така, защото не попада в обичайната схема на "именувани" Луни. Култури по света, включително индианските общества, дават имена на пълнолуние, пише BBC.

Пълнолунието обикновено се случва веднъж месечно, което означава, че една средна година има 12. Но фазите на Луната всъщност отнемат 29,5 дни, за да завършат или 354 дни за 12 цикъла. Това е по-малко от 365/366 дни в една календарна година, така че приблизително на всеки две години и половина се наблюдава 13-то пълнолуние.

The lunar fanfare of August is wrapping up with a treat: a blue supermoon that will occur on Wednesday at 9:36 p.m. Eastern time.https://t.co/iSyV0pauqg — The New York Times (@nytimes) August 30, 2023

Смята се, че от тази рядкост може да произлиза и фразата "веднъж на синя луна".

Последната Синя луна беше през август 2021 г., а следващата ще бъде през 2026 година. Но комбинацията от Синя луна и Супер луна е много по-рядка и ще трябва да изчакаме до 2037 г., за да я видим отново. Не е необходимо специално оборудване като телескоп, за да наблюдавате гледката - ще бъде видима и с невъоръжено око.

NEWS 🚨: A rare 'blue supermoon' will appear in the night sky tomorrow (Aug. 30)



It's reported to be the biggest and brightest moon this year pic.twitter.com/tFHKbCPJ6c — Latest in space (@latestinspace) August 29, 2023

В България пиковият час ще бъде 04:35 в четвъртък. Но стига да не е облачно, изгревът на Луната също се очаква да е впечатляващ, тъй като се появява над хоризонта малко след залез слънце.