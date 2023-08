Подгответе се за двойно лунно изумление през август

К ъм всички лунни любители - това е вашият месец! Този август ще можете да наблюдавате две пълнолуния – едното от които ще е със Синя Луна. И двете ще бъдат много близо до нашата планета, което ще ги направи „супер“. Първата Суперлуна ще бъде днес на 1 август, а следващата на 30 август - Синя Суперлуна.

Определенията, добавени към пълнолунията, не са наистина полезни от астрономическа гледна точка и винаги са имали доста свободни определения. Основният проблем е, че хората, обичаме нещата да са „нормални“ и Луната почти винаги е, но не съвсем. Орбитата й е почти кръгла и обикновено имаме 12 пълнолуния на година. Освен когато не са 13.

Тази 13-та нечетна луна е Синя луна, но коя от 13-те пълни луни се пада да е тя? За първи път била определена по този начин в издание на алманах на фермерите в Мейн от 1937 г. Като се има предвид как фазите на Луната исторически са били използвани за подпомагане на селското стопанство, те я нарекли така, за да опишат третото пълнолуние в сезон, в който има четири.

Тази дефиниция обаче няма да сработи тази година. През 2023 има 13 Луни, но толкова добре подредени, че всеки сезон да има по три.

Другата много популярна дефиниция е тази за второто пълнолуние в календарния месец и идва от неразбирането на оригиналната препратка към Алманаха от Дж. Х. Прюит в издание от 1946 г. на американското списание Sky and Telescope.

Ако тази дефиниция изглежда малко странна, нека навлезем в концепцията за Суперлуна и нейния антоним Микролуна. Както бе споменато по-горе, орбитата на Луната не е перфектен кръг, така че по време на обиколката си тя минава през най-близката до Земята точка - наричаме я перигей - и най-отдалечената - апогей.

