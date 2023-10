Пиенето на ферментирал чай може да предотврати диабет тип 2, показва проучване

П роучване показа, че пиенето на ферментирал (тъмен) чай всекидневно може да помогне при балансирането на нивата на кръвната захар и да предотврати диабет тип 2 - заболяването, най-тясно свързано със затлъстяването, съобщи ЮПИ.

Експерти проучиха навиците на пиене на чай и риска от диабет сред хората в Китай. Китайците, които пият тъмен чай всеки ден, са имали 53% по-нисък риск от развитие на преддиабет и 47% намален риск от диабет тип 2 в сравнение с хората, които никога не пият чай.

"Type 2 Diabetes: Kombucha Tea May Help Reduce Blood Sugar Levels" https://t.co/mvCMbsNr0E

Преддиабетът се отнася до нива на кръвната захар, които са по-високи от нормалното, но все още не са достатъчно високи, за да може състоянието да бъде наречено диабет.

Тъмният чай е отлежал чай от Китай, който е преминал през интензивен процес на ферментация и е богат на здравословни бактерии или пробиотици, които могат да подобрят чревното здраве.

Онези участници в проучването, които пият чай всеки ден, са имали 15% по-нисък риск от преддиабет и 28% намален риск от диабет тип 2 в сравнение с онези, които никога не пият чай. Тези ползи са още по-изразени сред хората, които пият ферментиралия чай всеки ден.

Хората, които страдат от диабет, не могат да изхвърлят излишната глюкоза с урината си, така че има риск нивата на кръвната им захар да се повишат. Онези, които редовно пият тъмен чай обаче, изглежда вместо това имат значително увеличение на количеството кръвна захар, изхвърлена с урината. Пиенето на чай също подобрява инсулиновата резистентност. Хората с диабет не произвеждат инсулин или са резистентни към неговите ефекти, а инсулинът е необходим за регулиране на нивата на кръвната захар.

Study finds the beverage could help maintain blood sugar levels and reduce insulin resistance https://t.co/FA3zaMGbBb