Джинджифилът: Естествен помощник в борбата с автоимунни заболявания и възпаления

Д жинджифилът може да помогне на хора с автоимунни заболявания като лупус или ревматоиден артрит да контролират възпаленията, защото въздейства върху белите кръвни телца, съобщи ЮПИ, позовавайки се на американски учени.

Учени от университетите на Колорадо и Мичиган изследваха въздействието на джинджифила върху белите кръвни клетки неутрофили, които участват в имунния отговор и борбата с инфекциите. Специалистите са проследили вид програмируема клетъчна гибел при неутрофилите, наречена нетоза, и ролята й за контролиране на възпаленията. Когато здрави хора взимат джинджифилови добавки, неутрофилите им са по-устойчиви на тази клетъчна гибел, установи изследването.

