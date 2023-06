Танцьор на Бионсе я спаси от неловък момент с тоалета (ВИДЕО)

Б ионсе едва не си изпати по време на неотдавнашното си шоу в Германия - благодарение на един от танцьорите си.

По време на турнето си "Renaissance" в Хамбург в сряда вечерта 41-годишната певица "Cuff It" излезе на сцената в горещо розова рокля с две цепки на бедрата от собствената ѝ марка „Ivy Park“.

Докато изпълняваше хита си "Break My Soul", една от презрамките на роклята ѝ започна да се изплъзва и за малко гърдите ѝ щяха да се покажат.

За щастие, един от братята от френската танцова група „Les Twins“ - която се състои от Лоран и Лари Никола Буржоа - се впусна в действие и скочи пред Бионсе, за да попречи на крещящата тълпа да види каквото и да било.

Той хвана ръката на носителката на "Грами" и я постави върху горната част на роклята ѝ с пайети, за да ѝ покаже, че трябва да направи бърза корекция.

Моментът беше заснет на видео от членове на публиката, а феновете възкликнаха как дългогодишният ѝ танцьор е спасил положението.

"Професионализмът, хлъзгавостта, простотата в движението му, поставящо собствената ѝ ръка там, където трябваше да се покрие! Твърде добре", коментира един от феновете.

"Професионалисти в най-добрата си светлина. Бейби, това е истинска любов към кралицата. И тогава шоуто трябва да продължи", написа друг фен.

От началото на турнето си през май Бионсе излезе на сцената с множество невероятни дизайнерски тоалети, включително поръчкови творения на Gucci, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen и Valentino.

