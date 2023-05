Кралицата се завърна: Бионсе започна „Ренесансовото“ си турне (СНИМКИ)

Б ионсе започна световното си турне "Renaissance" в Швеция в сряда и нейният секси сценичен външен вид не разочарова.

Певицата откри концерта си с изненадващ избор на песен "Dangerously In Love 2", но нейният костюм не беше изненада за феновете. Тя беше облечена в костюм на Alexander McQueen със сребърни мъниста, напомнящ стила на тоалетите на Thierry Mugler, които носеше по време на турнето си I Am Tour през 2009 г.

🪩 | The Guardian rates Beyoncé’s “RENAISSANCE WORLD TOUR” with a score of ‘10’ and names it "the greatest pop show on Earth"https://t.co/iDAiiD3ooP pic.twitter.com/Wf41WWhZaw — Beyoncé Press. 🪩 | Fan Account (@beyoncepress) May 11, 2023

Естествено, Бионсе имаше множество промени в тоалета по време на дългочасовото си представяне - включително бяла рокля с камбанки, която се трансформира в многоцветен шедьовър под UV светлина.

Други открояващи се визии включваха боди, шапка и слънчеви очила на Balmain, украсени с перли – подходящ избор, тъй като Бионсе си сътрудничи с творческия директор на къщата Оливие Рустеин.

Тя също носеше персонализирано сребристо боди Courrèges и високи ботуши до коляното, мрежеста мини рокля от David Koma и хромиран тоалет от главата до петите, достоен за „Извънземна суперзвезда“.

The Guardian rates Beyoncé’s “RENAISSANCE WORLD TOUR” as ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ and names it "the greatest pop show on Earth"https://t.co/CMumMJhblo pic.twitter.com/ZajCiuhMMv — RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) May 11, 2023

Кралица Бей дори се трансформира в истинска пчела в един момент, облечена в жълто-черни райета и метални антени, за да изпълни „America Has a Problem“.

Дългоочакваното ѝ турне идва след противоречивото януарско представяне на Бионсе в Дубай, което отбеляза първото ѝ излизане на сцената от пет години.

NIGHT 1 of 56



BEYONCÉ'S RENAISSANCE WORLD TOUR KICKED OFF IN SWEDEN 📍



(📸 Mason Poole) pic.twitter.com/Gu5DVDR6VP — Complex Music (@ComplexMusic) May 11, 2023

Носителката на "Грами" носеше огромни диаманти на стойност 7,5 милиона долара за концерта при откриването на Atlantis The Royal, където дори към нея на сцената се присъедини и дъщеря ѝ Блу Айви.