Бионсе с огромни очила: Дивата прикова отново погледите на ревю (СНИМКИ)

Б ионсе си взе почивка от глобалното си турне "Ренесанс", за да се присъедини към съпруга си Джей-Зи на дебютното ревю на Фарел Уилямс за мъжки облекла във вторник в Париж.

Докато певицата демонстрира поредица от дизайнерски рокли и бляскави бодита, докато е на турне, за събитието на висшата мода тя беше сравнително небрежна.

