Марго Роби пие чай от магарешки бодил за перфектна кожа

И звестната козметичка Ясмина Вико, която работи с артистите във филма "Барби", разкри тайните на перфектната кожа на австралийската актриса Марго Роби. Интервюто ѝ е публикувано в британския Vogue.

Според Вико за постигането на качествени резултати на Роби са правени лимфодренажен масаж, лазери, пилинги и микронидлинг . Освен това козметичката посъветвала звездата да пие чай от магарешки бодил. "Магарешкият бодил прочиства черния дроб, което прави кожата направо сияйна. Тази напитка е като отвара за вещици!", сподели Вико.

Експертът по разкрасяване добави, че Марго е следвала стриктно ежедневните препоръки за грижа за кожата у дома.

„Марго е като войник - тя е толкова дисциплинирана и ще направи всичко, което й препоръчат. Използвахме най-добрите продукти за грижа за кожата, които включват антиоксиданти и витамин С, както и ексфолиращи маски“.

