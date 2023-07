"Шокирана, много шокирана": Марго Роби е изненадана от любовта към „Барби“

А встралийската актриса Марго Роби заяви, че е озадачена от любовта, която феновете показват към филма „Барби“ в навечерието на излизането му в киносалоните следващата седмица, съобщи Ройтерс.

Margot Robbie as Barbie ‘Solo in the Spotlight’ for the #Barbie premiere. pic.twitter.com/NR6zhAP01M