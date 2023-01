Циципас отправи дръзка покана към Марго Роби

С тефанос Циципас се представи страхотно, за да достигне до полуфинала на Откритото първенство на Австралия, след което отправи покана към актрисата Марго Роби да дойде и да го подкрепи лично на корта.

Гръкът, който се радва на голяма подкрепа в Мелбърн, изненада феновете си по време на интервюто на корта, след като победи чеха Иржи Лехека, като призна, че е голям фен на Роби, която наскоро се снима във филма "Вавилон".

"Австралия е толкова велика страна", каза Циципас. "Харесвам много австралийски неща. Една от любимите ми актриси е оттук - Марго Роби".

Подтикнат от интервюиращия Джим Курие да хвърли повече светлина върху очевидното си увлечение, 24-годишният Циципас добави: "Би било хубаво да я видя тук някой ден", потвърждавайки, че това е била покана за нея да дойде и да гледа мачовете му.

