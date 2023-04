Розовото им отива: Марго Роби и Райън Гослинг в трейлъра на филма "Барби" (ВИДЕО)

М арго Роби и Райън Гослинг изглеждат страхотно като световноизвестните кукли Барби и Кен в новия трейлър на предстоящия игрален филм "Барби".

Тийзърът започва на плажа в Страната на Барби, докато Роби, облечена в розова рокля от гингам и подходяща шапка, поздравява своите колеги Барби и Кен.

The official trailer for Greta Gerwig’s #Barbie has been released.



Only in theaters July 21, 2023. pic.twitter.com/LlyBUQjeLP