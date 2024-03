Съществува ли Планета 9: Нови разкрития на учените

П родължава търсенето на неуловимата Планета 9 (наричана още Планета X), която е хипотетична планета, потенциално обикаляща във външните части на Слънчевата система и далеч отвъд орбитата на планетата джудже Плутон. Това сочи наскоро представено проучване от The Astronomical Journal.

Целта на това проучване е да стесни възможните местоположения на Планета 9 девет и притежава потенциала да помогне на изследователите да разберат по-добре структурата на нашата слънчева система, заедно с нейното формиране и еволюционни процеси.

И така, каква беше мотивацията зад това проучване относно стесняването на местоположението на потенциална Планета 9?

Д-р Майк Браун, който е професор по астрономия в Калифорнийския технологичен институт и водещ автор на изследването, казва пред Universe Today: „Продължаваме да се опитваме систематично да покрием всички региони на небето, където предвиждаме, че може да се крие Планета 9. Използването на данни от Pan-STARRS ни позволи да покрием най-големия регион до момента."

Pan-STARRS, което означава Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, е система за съвместно астрономическо наблюдение, разположена на територията на обсерваторията Халеакала. Системата е управлявана от Института по астрономия на Хавайския университет, като конструкцията на телескопа се финансира от Военновъздушните сили на САЩ.

За проучването изследователите са използвали данни от Data Release 2 (DR2) с цел да стеснят възможното местоположение на Планета 9 въз основа на констатации от минали проучвания. В крайна сметка екипът стеснил възможните местоположения на Планета 9, като елиминирал приблизително 78 процента от възможните местоположения, изчислени от предишни проучвания.

Освен това изследователите предоставили и нови оценки за приблизителната полуос (измерена в астрономически единици) и размера на земната маса на Планета 9 съответно на 500 и 6,6.

И така, какви са най-значимите резултати от това проучване и какви последващи проучвания се провеждат или планират в момента?

„Въпреки че бих искал да кажа, че най-значимият резултат щеше да е намирането на Планета 9, ние не го направихме. Така че вместо това, това означава, че сме стеснили значително зоната на търсене. Изследвали сме приблизително 80% от регионите, където смятаме, че може да се намира Планета 9“, казва д-р Браун пред Universe Today.

По отношение на последващи проучвания, д-р Браун казва: „Мисля, че LSST е най-вероятният подход за намиране на Планета 9. Когато се появи онлайн след година или две, бързо ще покрие голяма част от пространството за търсене, а ако Планета 9 е там, тя ще бъде намерена."

LSST означава Legacy Survey of Space and Time и е астрономическо изследване, което понастоящем е планирано като 10-годишна програма за изучаване на южното небе. Провежда се в обсерваторията Vera C. Rubin в Чили, която в момента е в процес на изграждане.

Целите на LSST включват изучаване на идентифицирането на близки до Земята астероиди (NEA) и малки планетарни тела в нашата слънчева система, но също така и изследвания на дълбокия космос. Те включват изследване на свойствата на тъмната материя и енергия и еволюцията на галактиката Млечен път.

Защо учените се опитват да идентифицират местонахождението на Планета 9?

„Това ще бъде 5-тата по големина планета в нашата слънчева система и единствената с маса, подобна на тази на Земята и Уран. Такива планети са често срещани около други звезди, а ние ще имаме шанс да изследваме една в нашата собствена слънчева система", смята Браун.

Учените започнаха да правят хипотези за съществуването на Планета 9 малко след откриването на Нептун през 1846 г., включително мемоари от 1880 г., написани от Д. Къркууд и по-късно статия от 1946 г., написана от американския астроном Клайд Томбо, който е отговорен за откриването на Плутон през 1930 г.

По-нови проучвания включват данни от 2016 и 2017 г., представящи доказателства за съществуването на Планета 9.

Това най-ново проучване бележи най-обширното разследване на стесняване на местоположението на Планета 9, за която д-р Браун отдавна е вярвал, че съществува, казвайки че „има твърде много отделни признаци, че Планета 9 е там.”

Той продължава, като казва, че “Планета 9 обяснява много неща за орбитите на обекти във външната част на слънчевата система, които иначе биха били необясними."

“Клъстерът от посоки на орбитите е най-добре познат, но има и големи перихелийни разстояния на много обекти, съществуване на силно наклонени и дори ретроградни обекти и голямото изобилие от много ексцентрични орбити, които се пресичат вътре в орбитата на Нептун", смята ученият.