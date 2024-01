Откриването на живот на Марс може да бъде "най-лошата новина" за човечеството

М оже би сте чували за парадокса на Ферми, но ако не сте, ето какво представлява той: Като се има предвид голямата вероятност да съществува извънземен живот във Вселената, защо не сме го открили досега?

Ако във Вселената има толкова много други цивилизации, които вероятно са на много по-напреднал етап от нас, защо те не правят това, което правим ние, не изпращат сонди и не търсят отчаяно други признаци на живот?

