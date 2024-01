Геомагнитна буря връхлита Земята

С лънцето е изстреляло петно плазма към Земята, което може да предизвика геомагнитна буря в магнитното поле на планетата. Това може да доведе до изключителни прояви на полярно сияние предимно в северните и горните Съединени щати, според Центъра за прогнозиране на космическото време на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA).

Слънчевите изригвания - интензивни изблици на електромагнитно излъчване, генерирани в слънчевата атмосфера - могат да изстрелят магнетизирани плазмени мехурчета в Космоса, които са известни като изхвърляне на коронална маса (CME). Тези силно енергийни облаци се разширяват навън и могат да се ударят в магнитосферата на Земята - магнитното поле, което обгръща нашата планета и предпазва повърхността ѝ от най-тежките въздействия на космическите влияния. Този сблъсък може да причини геомагнитна буря, която да произведе нажежени аврорални дисплеи, тъй като енергизираните частици на CME йонизират кислородните и азотните молекули в атмосферата.

