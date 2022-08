Бритни Спиърс с голямо завръщане на музикалната сцена

Б ритни Спиърс пусна първата си нова музика, откакто беше освободена от опеката на баща си, който контролираше почти всеки аспект от живота ѝ.

Hold Me Closer - дует със сър Елтън Джон - се появи в сайтовете за стрийминг в петък, отбелязвайки завръщането на Спиърс към музиката след шестгодишно прекъсване.

"Адски готино е, че пея с един от най-класическите музиканти на нашето време", каза тя преди излизането на песента.

"Донякъде съм претоварена... това е голяма работа за мен!"

