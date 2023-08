Това е краят! Бритни Спиърс се развежда

С ъпругът на Бритни Спиърс Сам Асгари подаде молба за развод с попзвездата в сряда, само няколко часа след като се появи новината за раздялата им, съобщават множество медии.

Според TMZ Асгари се е позовал на "непреодолими различия" и също така иска звездата да му изплати съпружеска издръжка и адвокатски хонорари.

A person close to Britney Spears' husband Sam Asghari says the model and actor has filed to divorce the pop superstar. The person, who was not authorized to speak publicly, told @AP that the filing by Asghari happened earlier in the day. https://t.co/0jEeOBSBjL