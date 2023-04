Съперничество между братя: Принц Хари и принц Уилям все още не си говорят

П ринц Хари и принц Уилям все още не си общуват на фона на продължаващата им вражда, според кралския експерт Ник Булън „Доколкото разбрах, не е имало дискусии между Хари и Уилям. Това е абсолютно радиомълчание“, каза ексклузивно Булън.

Братята са в конфликт, откакто 38-годишният Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от ролята си на старши кралски членове през 2020 г. и впоследствие се преместиха в Съединените щати.

В документалните серии на Netflix от декември 2022 г. „Хари и Меган“, херцогът на Съсекс си припомни напрегната среща с брат му, баща му Чарлз III, и покойната му баба Елизабет II, която се е случила малко преди той и Меган да обявят своите планове.

„Беше ужасяващо да гледам как брат ми ми крещи, баща ми казва неща, които просто не са верни, а баба ми тихо да седи там и някак да приема всичко“, каза тогава той.

„Искам да кажа, че най-тъжната част от това беше отчуждението, създадено между мен и брат ми, така че той сега да е на страната на институцията“, обясни той.

Хари продължи да прави разкрития за херцога на Кеймбридж в мемоарите си Spare, включително това, че Уилям се е сбил физически с него през 2019 г., след като Уилям нарекъл Меган „трудна“ и „груба“.

