Съдят 8 медици за смъртта на Марадона

О сем медицински служители ще бъдат съдени за предполагаема престъпна небрежност при смъртта на аржентинската футболна легенда Диего Марадона. Това се казва в решение на съда, цитирано от АФП.

Все още не е определена дата за старт на съдебния процес.

Медицински доклад: Марадона е оставен да умре

Според прокурори смъртта на звездата се дължи на „пропуски“ на неговите болногледачи, които го изоставили „на произвола на съдбата“ по време на домашна хоспитализация.

