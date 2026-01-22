Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

К амион, превозващ прасета, се запали в ранния следобед на пътя между Хасково и Димитровград. Инцидентът е станал в района на крайпътно заведение. По предварителна информация камионът е транспортирал 178 прасета към кланица предава NOVA.
Предполага се, че пожарът е възникнал вследствие на техническа неизправност в спирачната система.
На място са изпратени екипи на пожарната, които обливат товарната композиция с вода, за да предотвратят разрастването на огъня.
Предстои животните да бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил. Движението в участъка не е спряно.