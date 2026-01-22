България

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

На място са изпратени екипи на пожарната

22 януари 2026, 16:44
К амион, превозващ прасета, се запали в ранния следобед на пътя между Хасково и Димитровград. Инцидентът е станал в района на крайпътно заведение. По предварителна информация камионът е транспортирал 178 прасета към кланица предава NOVA.

Камион се запали в движение на пътя Варна-Балчик

Предполага се, че пожарът е възникнал вследствие на техническа неизправност в спирачната система.

На място са изпратени екипи на пожарната, които обливат товарната композиция с вода, за да предотвратят разрастването на огъня.

Камион изгоря в движение край Хасково

Предстои животните да бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил. Движението в участъка не е спряно.

камион прасета пожар
