Първи кадри от "къщата на ужасите", където Марадона почина

П оявиха се първи кадри на мястото, където футболната легенда Диего Марадона е прекарал последни часове и дни от живота си, преди да почине от сърдечна недостатъчност.

Смъртта на Марадона – убийство поради небрежност?

Това се случва след изказването на адвоката на една от медицинските сестри Родолфо Баке, че Божията ръка не е бил лекуван в адекватни условия, пише Gong.bg

Имотът бе определен като "къща на ужасите", тъй като не притежава никакви удобства за пациент с мозъчна операция, a Баке е бил категоричен, че дон Диего е щял да оцелее във всяка друга къща.

Неговата разполага с голям двор и басейн, но обзавеждането е старо.

This is the cramped makeshift bedroom Diego Maradona died in after he was unable to climb the stairs in his luxury house.https://t.co/Pqtricel58