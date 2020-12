Звездите, с които се сбогувахме през 2020

С ветовноизвестните личности, които ни напуснаха през 2020:

Коби Брайънт

В началото на година на 26 януари легендата на NBA Коби Брайънт почина, след като частният му хеликоптер се разби край Лос Анджелис. При инцидента загиват още 8 души, сред които и една от четирите дъщери на баскетболиста - 13-годишната Джиана.

Брайънт е едно от най-големите имена в световния баскетбол. С тима на "Лос Анджелис Лейкърс", където прекарва цялата си 20-годишна кариера, печели 5 титли и участва в 18 Мача на звездите.

Превръща се в наследник на Майкъл Джордън и идол на милиони почитатели на играта по света. Официално слага край на спортната си кариера през 2016 г., като в последния си мач вкара 60 точки срещу Юта.

Коби Брайънт Източник: GettyImages

Кърк Дъглас

На 5 февруари на 103-годишна възраст почина легендата на Холивуд Кърк Дъглас. Тъжната вест съобщава синът му Майкъл Дъглас в профила си във Facebook.

Кърк Дъглас изиграва някои от най-прочутите мъжки роли в киното, първата от които е на Спартак. Снимал се е в повече от 80 филма и никога не е участвал в сериал.

През 1999 година Американският филмов институт включва Кърг Дъглас под номер 17 в класацията на най-големите мъжки звезди на класическото холивудско кино. Той е един от двамата останали живи актьори в този списък (другият е Сидни Поатие) от Златната ера на Холивуд. Има три номинации за "Оскар". През 1996 г. получава "Оскар" за цялостно творчество.

Кърк Дъглас Източник: Gulliver/Getty Images

Кени Роджърс

На 20 март на 81-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис почина Кени Роджърс - легендата на кънтри музиката. В средата на 1950-те Роджърс влиза в състава на различни музикални групи, които изпълняват джаз, рок и ритъм енд блус.

След разпадането на тази група Кени Роджърс започва самостоятелна кариера. Една от най-популярните му и успешни песни е "Люсил" (Lucille) от 1977, която заема първо място в класациите на 12 страни. За нея той получава и награда Грами.

Кени Роджърс Източник: БГНЕС

Ная Ривера

На 8 юли актрисата, позната с ролята на Сантана Лопес от хитовия сериал "Клуб Веселие", почина на 33 години. Тялото й откриват край езерото Пиру, Калифорния. Ная Ривера е обявена за издирване на 8 юли, когато намират 4-годишния й син сам на борда на лодка под наем. Операцията по търсенето й продължава 5 дни.

Актрисата е част от "Клуб Веселие" от 2009 г. до края на сериала на Райън Мърфи през 2015 г. С ролята си тя има няколко номинации за наградата на Гилдията на филмовите актьори, за "Грами" и за "Тийн чойс".

Ная Ривера Източник: Gulliver/Getty Images

Кели Престън

На 12 юли актрисата Кели Престън почина от рак на гърдата на 57-годишна възраст. Новината съобщава нейният съпруг, актьорът Джон Траволта в Instagram.

Двамата се женят през 1991 г. в Париж и имат три деца. Най-големият им син Джет загива при злополука през 2009 г. на 16-годишна възраст.

Тя става известна с ролите си във филмите "Близнаци", където играе с Арнолд Шварценегер и Дани Де Вито и в "Джери Магуайър" с актьорите Том Круз и Рене Зелуегър.

Кели Престън Източник: Gulliver/Getty Images

Чадуик Боузман

На 3 септември в дома си почина американският актьор Чадуик Боузман от рак на 43-годишна възраст. Най-известен с ролята си във филма "Черна пантера". Той започва борба с коварната болест през 2016.

Съобщението, публикувано в официалния профил на Боузман в Twitter, посочва, че последните филми на актьора са били заснети между "множество хирургически операции и химиотерапия". Привлича вниманието на публиката първо с ролите си на Джаки Робинсън в "42" (2013 г.) и Джеймс Браун в "Get on Up" (2014 г.).

Чадуик Бозман Източник: Gulliver/Getty Images, архив

Джони Наш

На 6-ти октомври почина американският реге, соул певец и композитор Джони Наш на 80-годишна възраст в дома си. Най-известната му песен е "I Can See Clearly Now" от 1972.

Той е роден в Хюстън, Тексас, през 1940 година. Започва музикалната си кариера през 1957г. Печели популярност в Ямайка, превръщайки се в един от първите успешни неямайски изпълнители на реге.

Джони Наш Източник: Getty

Кончата Феръл

На 12 октомври на 77г. почина актрисата Кончата Феръл, която изигра емблематичната роля на домашната помощница Бърта в сериала "Двама мъже и половина". Тя участва в над 200 епизода на сериала от 2003 до 2015 г.

В кариерата си, продължила пет десетилетия, Феръл получава три номинации за наградата "Еми". Тя има изяви и на театралната сцена, за които получава награда през 1974 г.

Кончата Феръл Източник: Guliver/Getty Images

Шон Конъри

Легендата на киното Шон Конъри почина на 31 октомври на 90-годишна възраст. Съпругата на актьора разкри, че той е страдал от деменция, но си е отишъл мирно.

Шон Конъри дебютира на голям екран през 1958 г. с една от главните роли в мелодрамата "Друго време, друго място". Славата го спохожда с ролята на Джеймс Бонд в "Доктор Но" през 1962 г. - първият филм от шпионската поредица.

Той е известен като оригиналния Джеймс Бонд и бащата на Индиана Джоунс. За постиженията си в киното, актьорът е удостоен с орден на Британската империя от кралица Елизабет Втора.

Шон Конъри Източник: Gulliver/Getty Images

Диего Марадона

На 25 ноември целият свят се сбогува с футболната легенда Диего Марадона. Той почина на 60г. от сърдечен удар в дома си в Тигре.

Диего Армандо Марадона е роден на 30 октомври 1960 година в градчето Ланус на юг от столицата на Аржентина Буенос Айрес. Той започва футболната си кариера в местния "Архентинос Хуниорс", преди да премине в гранда "Бока Хуниорс", а през 1982 година е привлечен от "Барселона".

Диего Марадона не жалеше сърцето си, изпълнено с огромна любов към футбола и към топката Източник: Gulliver/Getty Images

