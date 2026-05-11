Бритни Спиърс след ареста: На духовно пътешествие съм, всичко е „благословия под прикритие“

П оп иконата Бритни Спиърс сподели откровено пред почитателите си, че се намира в нов етап от живота си, фокусиран върху духовното израстване, след като постигна споразумение с прокуратурата по делото си за шофиране под въздействие на алкохол (DUI), съобщава Page Six.

Бритни Спиърс разкри, че е поела по „духовно пътешествие“, след като сключи споразумение за признаване на вина по случая си за шофиране в нетрезво състояние. Носителката на „Грами“ използва Instagram в събота, за да сподели снимка на жълто-бяла змия, която е видяла в зоомагазин заедно с двамата си синове – Шон Престън и Джейдън Джеймс.

„Змиите са символ на добро здраве, по-високо съзнание и чист късмет“, написа тя под кадъра. „Толкова съм благодарна на приятелите си и на толкова много нови красиви хора, които срещнах по време на моето духовно пътешествие... всичко това е благословия под прикритие.“

Britney Spears says she’s on a spiritual journey after pleading guilty in DUI case: ‘Blessing in disguise’ https://t.co/t8j09WFSlt pic.twitter.com/vTHs2DHBgU — Page Six (@PageSix) May 10, 2026

„Все още трябва да се уча как да бъда добра към себе си и към начина, по който си говоря“, продължи 44-годишната Спиърс. „Това е безкрайно пътуване и понякога просто спирам, поглеждам нагоре и си казвам: „Уау, Господи, мисля, че това беше Ти“, и продължавам да се усмихвам!“

Изпълнителката на хита "Toxic" изглежда запазва присъствие на духа, след като се призна за виновна по обвинение, произтичащо от ареста ѝ за шофиране под въздействие на алкохол на 4 март.

Адвокатът на Спиърс прие предложение обвинението ѝ да бъде намалено на „небрежно шофиране след употреба на алкохол“ (wet reckless) – практика, която е обичайна за нарушители за първи път с ниско съдържание на алкохол в кръвта и без предишни катастрофи. Съдията постанови едногодишна неформална пробация и задължи певицата да премине тримесечен курс в училище за алкохолна превенция.

Britney Spears Embraces ‘Spiritual Journey’ After Pleading Guilty to Reckless Driving: ‘All a Blessing in Disguise,’ Singer Says https://t.co/ISU49zLzdR — People (@people) May 10, 2026

„Чрез днешното си признание Бритни пое отговорност за поведението си“, заяви адвокатът на Спиърс, Майкъл Голдстийн, пред Page Six. „Тя предприе значителни стъпки за осъществяване на положителна промяна, което ясно се отразява в решението на окръжната прокуратура на окръг Вентура да намали обвинението и да оттегли първоначалното дело за шофиране в нетрезво състояние. Бритни оценява тази дискретност и е благодарна за огромната подкрепа, която получи“, добави Голдстийн.

Спиърс постъпи в център за рехабилитация на 12 април и бе забелязана за първи път след напускането му на 30 април.

„Това беше неин собствен избор“, сподели по-рано запознат източник. „Не става въпрос за конкретна субстанция, а има двойна цел... Бритни поставя психичното си здраве на първо място и отделя време за себе си, за да се съсредоточи върху нещата, които са важни за нея.“

Друг източник сподели, че Спиърс се справя „наистина добре“ след изписването си. Изпълнителката на "Gimme More" прекарва повече време със синовете си Шон (20 г.) и Джейдън (19 г.) след ареста си. Близък до звездата разкри, че децата са се превърнали в истинска опора за известната си майка, описвайки времето, прекарано заедно, като „абсолютен дар“.