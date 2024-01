"Свръхмасивни" черни дупки са открити в ранната Вселена

А строномите са открили така наречените "свръхмасивни" черни дупки, които изглежда нарушават добре установената зависимост между звездната маса на галактиката домакин и масата на централната черна дупка. Черните дупки са твърде големи и този излишък разкрива данни за произхода на тези обекти.

Астрономите използваха “Джеймс Уеб”, за да наблюдават 21 изключително отдалечени системи. Тяхната светлина достига до нас преди 12 милиарда години. В сегашната Вселена съотношението между свръхмасивната черна дупка (SMBH) и звездата в нейната галактика е 1 към 1000. Но в тези системи съотношението между двете маси достига до 1 към 100, 1 към 10 и дори 1 към 1.

"В близката Вселена съществува добре известна зависимост между масата на централната свръхмасивна черна дупка и масата на звездите от техните галактики-приемници", казва д-р Фабио Пакучи от Центъра по астрофизика пред IFLScience.

"Обикновено масата на черната дупка е около 0,1% от масата на звездите. Това не е така в далечната Вселена", посочва експертът.

“Джеймс Уеб” разшири възможностите на хората да виждат все по-навътре в ранната Вселена (известна още като Highz Вселена). Все още не сме видели раждането на някоя от тези свръхмасивни черни дупки, но това ново изследване предоставя повече доказателства за това, как са се появили тези любопитни обекти, коментират изследователите.

