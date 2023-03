Свирепи воини, влюбени един в друг: Свещеният отряд на Тива

К огато избухва Първата световна война, британската армия е изправена пред сериозно предизвикателство - малката ѝ професионална армия е недостатъчна за глобален конфликт. За да спечелят войната, те нямаха друга алтернатива освен да мобилизират живата сила в максимална степен.

По-късно генерал сър Хенри Роулинсън (1864 - 1925 г.) изказва предположението, че мъжете биха били по-склонни да се запишат в армията, ако разберат, че ще служат заедно с приятелите си. Това довежда до създаването на концепцията за "батальоните на приятелите", в които групи мъже от един и същи град се присъединяват заедно, за да служат заедно със свои връстници. Лондонските брокери на ценни книжа са сред първите, които сформират батальон от свои колеги, в резултат на което на 21 август 1914 г. е сформиран "Батальон на брокерите на ценни книжа" от Лондонското сити.

Този патриотичен плам довежда до това, че хиляди мъже се записват като доброволци за служба в тези нови армии и се осъзнава, че местните връзки на принадлежност могат да бъдат използвани за национални цели.

Впоследствие батальони "Палс" са създадени в различни градове, сред които Манчестър, Лийдс, Нюкасъл, Хъл, Глазгоу, Единбург, Бирмингам, Бристол, Кеймбридж и Кардиф. Макар че първите батальони на "Палс" започват да пристигат на Западния фронт от средата на 1915 г., много от тях участват в първите си големи действия едва през първия ден на битката при Сома на 1 юли 1916 г. Много от тези батальони претърпяват тежки загуби, които оказват значително влияние върху техните общности. През 1916 г. е въведена военна повинност и сплотеният характер на батальоните "Палс" никога не се възстановява.

Батальоните "Палс" далеч не са били нова идея. Хиляди години преди това, през IV в. пр. н. е., македонският цар Филип II издигнал трибагреник в Хаеронея в чест на храбростта на един завладян от него батальон, чиито войници имали по-силни и страстни връзки помежду си. Този паметник е посветен на свещената група от Тебес, като отбелязва общия гроб, в който са били погребани. Свещеният отряд на Тива е бил елитна сила на тевската армия, състояща се от 150 двойки мъже любовници, и е изиграл решаваща роля за прекратяване на спартанското господство.

Изглежда, че преди формирането на Свещената група в Тебес е имало някакъв отряд от елитни воини, наброяващ 300 души, за които споменават гръцките историци Херодот (ок. 484-425/413 г. пр. Хр.) и Тукидид (ок. 460/455-399/398 г. пр. н. е.), но прочутата група е сформирана след 379 г. пр. н. е., когато Пелопид и други продемократични тевски изгнаници в Атина свалят спартанската олигархия, която е поела контрола над цитаделата на Тебес през 382 г. пр. н. е. След като спартанците са прогонени от Тива, Горгидас организира (или реформира) Свещената дружина.

Учените продължават да спорят дали отрядът е създаден в отговор на прочутия пасаж на Платон за армия от двойки влюбени в диалога му "Симпозиум". Произведението на Платон обикновено се датира около 385 г. пр.н.е. и ако тази дата е вярна, то може би е повлияло на Горгидас. В "Симпозиум" героят Федър твърди, че отряд от влюбени мъже може да завладее света:

https://t.co/cyKogq2Tbu Fierce Warriors, Lovers in Arms: The Sacred Band Of Thebes https://t.co/qe9YkNmqi8 pic.twitter.com/YePyhuE8KQ