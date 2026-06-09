Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

О бщо 104 мача, рекорден брой участници, цели три страни домакини: започващото през тази седмица Световно първенство по футбол ще е по-различно от всичко, което сме виждали. Какво най-важно трябва да знаем за него, съобщава Deutsche Welle.

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1. Трима домакини, много напрежение

Това Световно първенство по футбол ще бъде първото, в което домакинството се поделя от три страни - САЩ, Канада и Мексико. Традиционно турнирът се провежда само в една държава. Първото изключение в това отношение бе направено през 2002 година, когато домакини бяха Япония и Южна Корея.

Отношенията между тазгодишните домакини са помрачени от втория мандат на Доналд Тръмп като президент на САЩ. Заплахите му да анексира Канада като "51-ви щат" на САЩ, както и наложените наказателни мита влошиха атмосферата между двата исторически близки съюзника.

Между САЩ и Мексико цари несъгласие по редица теми, а наскоро недоволство предизвика информацията, че правителството на Тръмп работи по подробни планове за изпращане на американски войски и служители на разузнавателните служби в Мексико, за да се бори срещу наркокартелите.

2. Повече отбори, повече мачове

Този път ще има значително повече мачове, тъй като в първенството участват 48 отбора. За сравнение: на Световното през 2022 в Катар, когато участваха само 32 държави, се играха 64 мача. Тази година ще има общо 104. Откриването е на 11 юни в Мексико Сити с двубоя между Мексико и Южна Африка.

Ще има дванайсет групи по четири отбора. Преди четири години групите бяха осем. Сега двата най-добри отбора от групите, както и осемте най-добри трети в класирането преминават в кръга на последните 32. Този допълнителен елиминационен кръг беше въведен, за да се намали броят на отборите по пътя към финала на 19 юли в Ню Джърси.

Според ФИФА с по-високия брой на отборите се предоставя шанс на повече нации да участват за първи път в световно първенство. Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан правят своя дебют, което радва футболните фенове в тези страни. Критиците обаче се опасяват, че по-големият брой на отборите може да доведе до спад в общото качество на играта.

3. Задължителни паузи за пиене на вода

Паузите за пиене във футбола не са нищо ново, но този път при всички мачове ще се правят две такива паузи около 22 минути след началото на всяко полувреме – независимо от метеорологичните условия.

Досега съдиите бяха длъжни да определят паузи за пиене 30 минути след началото на всяко полувреме, но само ако температурата при началния сигнал надвишаваше 31 градуса по Целзий. Причината за промяната е опасението, че в някои градове домакини може отново да стане толкова горещо, колкото беше по време на Световното клубно първенство миналото лято в САЩ.

Прекъсванията трябва да траят по три минути. ФИФА разрешава на телевизионните оператори да прекъсват излъчването на мача през това време и да показват реклами. По този начин мачовете от Световното първенство се разделят на четири части, което вече е познато в САЩ от двата най-популярни спорта, излъчвани по телевизията – баскетбол и американски футбол.

4. Спазване на човешките права?

Доклад, публикуван през март от "Амнести Интернешънъл", предупреждава, че Световното първенство по футбол крие "значителни рискове и последствия както за феновете, така и за футболистите, журналистите, работниците и местните общности".

Докладът отправя най-остра критика към САЩ, където ще се проведе по-голямата част от мачовете. Той описва ситуацията там като "криза на правата на човека" и посочва "разпознаваема тенденция на авторитарни практики".

Докладът изразява особена загриженост относно поведението на служителите на ICE, които провеждат операции в някои щати.

По отношение на Мексико "Амнести Интернешънъл" посочва, че в отговор на високите нива на насилие в страната са мобилизирани 100 000 служители на силите за сигурност, включително и военни.

В доклада се изразяват опасения и относно Канада - най-вече за това, че бездомните хора могат да бъдат изгонени от градовете, особено във Ванкувър и Торонто, където ще се играят мачове. Също така се предупреждава, че правото на събирания може да бъде ограничено.

5. Скъпи билети за мачове и пътувания

Големите разстояния правят пътуването скъпо - дори за феновете от Северна Америка. Най-отдалечените един от друг градове домакини са Ванкувър и Маями – на 4500 километра. Ако например някой германски фен иска да следва отбора си, само за мачовете от груповата фаза той ще трябва да измине 2600 километра, за да стигне от Хюстън през Торонто до Ню Джърси.

Цените на билетите също са спорна тема. Те са толкова високи, че фенската организация Football Supporters Europe (FSE) дори е подала жалба до Европейската комисия срещу ФИФА.

Месец преди откриващия мач на 11 юни билетите за повечето мачове от груповата фаза все още бяха в свободна продажба. Най-скъпите билети за първия мач на американския отбор - срещу Парагвай в Лос Анджелис - струваха 3499 евро, докато за някои по-малко търсени мачове най-евтините места бяха на цена от 327 евро.

На официалния сайт за препродажба на FIFA Marketplace наскоро бяха предложени билети за финала на цена над 1,7 милиона евро.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино междувременно защитава ценовата политика и посочва малкия брой по-евтини билети, които са били предоставени на верните фенове на националните отбори чрез техните федерации. В Лос Анджелис Инфантино обясни, че високите цени просто отразяват търсенето на един скъп пазар.

"И ако някой купи билет за финала за два милиона долара около 1,7 милиона евро, лично ще му донеса хотдог и кола, за да се уверя, че ще има страхотно преживяване", обеща той.

FIFA president Gianni Infantino claims Iran will play the World Cup this summer. 🇮🇷🏆



Their games are scheduled in Los Angeles and Seattle. 🇺🇸



The federation did not attend the FIFA congress in Vancouver.



One member of the Football Federation was denied entry to Canada. 🇨🇦 pic.twitter.com/xV32Is3Ry0 — DW Sports (@dw_sports) May 1, 2026

6. Казусът Иран

Иран се класира за седми път на световни футболни финали. Ислямската република е една от четирите класирали се държави, чиито граждани са обект на пълна или частична забрана за влизане в Съединените щати – където ще се играят всичките му мачове от груповата фаза.

Съгласно решението на Тръмп, отборите, треньорите и помощниците им са изключени от тази забрана. Но това не важи за функционерите на иранската футболна федерация, да не говорим за феновете.

Ситуацията се влоши от началото на започналата в началото на март война на САЩ и Израел срещу Иран. Иранската футболна федерация заплаши да "бойкотира" мачовете си в САЩ. Тръмп обясни по-късно, че "заради собствения им живот и безопасност" не е уместно Иран да присъства там.

Междувременно Мексико се съгласи на споразумение, според което иранският отбор може да се настани там на лагер за Световното първенство и трябва да премине границата само за двата си мача в Лос Анджелис, както и за още един в Сиатъл.