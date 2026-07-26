Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Иран и Оман водят преговори за бъдещото управление на Ормузкия проток, като обсъждат механизми за безопасно корабоплаване и ролята на двете държави в района.

Ормузкият проток остава ключова точка за световната енергетика, тъй като преди конфликта през него е преминавала около една пета от световната търговия с въглеводороди. Иран настоява за нови правила и такси за преминаване, което предизвиква международни спорове.

Напрежението в региона остава високо, като Иран предупреди, че войната в Близкия изток може да се разрасне, ако САЩ възобновят въздушните удари, а израелският премиер Бенямин Нетаняху предстои да посети Вашингтон за среща с Доналд Тръмп.

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

Делегациите на Иран и Оман се срещанаха отново, за да обсъдят бъдещото управление на Ормузкия проток, съобщи днес Техеран, цитиран от Франс Прес.

Според говорителя на иранското Външно министерство Есмаил Багаи в петък и вчера в Техеран се е състояла поредица от продуктивни разговори между заместник-министрите на външните работи на двете страни.

Бреговете както на Иран, така и на Оман се простират покрай стратегическия Ормузки проток, който се превърна в един от основните въпроси във войната в Близкия изток, след като Техеран реши да блокира корабоплаването там в отговор на американско-израелската офанзива в края на февруари.

Преди конфликта през протока преминаваше една пета от световната търговия с въглеводороди. Той беше отворен за кратко след подписването на протокол между Иран и САЩ в средата на юни, но отново беше затворен, когато споразумението бе развалено с възобновяването на сраженията по-малко от месец след това.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Техеран неколкократно заяви, че в бъдеще положението в протока вече няма да бъде същото като преди войната. Сега иска да налага такси за обслужване, докато Оман продължава да не изяснява позицията си, отбеляза АФП.

На заседание в Лондон в началото на юли Международната морска организация заяви, че държавите трябва да отхвърлят опитите на Иран да упражнява суверенитет над Ормузкия проток, както и едностранното решение на Техеран да създаде орган, който да контролира морския трафик там.

Иран и Оман вече разговаряха по въпроса през последните месеци, но засега не са постигнали конкретни резултати.

Разговорите, определени от Багаи като „полезни“, са били посветени на „общи принципи и оперативни механизми за осигуряване на безопасно корабоплаване през протока при зачитане на суверенните права на двете държави“ в техните териториални води, посочи министерството.

Иран разрешава преминаването само по един маршрут покрай своите брегове, а създаването на омански маршрут през юни предизвика гнева му и доведе до поредица от нападения.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира: Иран обяви, че контролира пролива, САЩ нанасят удари 12-а поредна нощ

Според иранската държавна телевизия военноморските сили на страната са спрели през последните 24 часа шест кораба, които са се опитали да преминат през протока без тяхното разрешение.

Войната в Близкия изток „ще се разрасне още повече“, ако САЩ възобновят бомбардировките си, които са преустановени от два дни, предупреди днес иранската армия в навечерието на предстоящото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.

„Ако американците отново позволят да бъдат подведени от ционистите или застанат на тяхна страна и настояват войната да продължи, особено чрез въздушни удари, тя ще се разпростре географски“, заяви говорител на армията, цитиран от държавната телевизия.

Нетаняху ще пристигне утре във Вашингтон и ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във вторник.