Любопитно

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

Мондиалът започва на 11 юни в Мексико Сити. Част от празничната програма ще бъде мексиканската поп-рок група „Мана“

Александър Костадинов Александър Костадинов

20 май 2026, 11:48
„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл
Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA
Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан
Кой е fred again и защо Дара

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него
Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара
Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри
Спирова от Hell’s Kitchen: Постоянно се сблъсквам с предразсъдъци, но хорското мнение не ме вълнува! (ВИДЕО)

Спирова от Hell’s Kitchen: Постоянно се сблъсквам с предразсъдъци, но хорското мнение не ме вълнува! (ВИДЕО)
Дънди спечели „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ след зрелищен финал в София

Дънди спечели „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ след зрелищен финал в София

С ветовната футболна централа ФИФА обяви, че ще проведе три отделни церемонии по откриването преди първия мач на всяка от страните домакини на тазгодишното Световно първенство, което се провежда съвместно в Мексико, Канада и САЩ.

Стартът е в Мексико

Мондиалът започва на 11 юни в Мексико Сити. Част от празничната програма ще бъде мексиканската поп-рок група „Мана“ (Maná), която е носител на награда „Грами“. На сцената ще излязат още Алехандро Фернандес и Белинда. От ФИФА съобщиха, че концертът в столицата ще акцентира върху мексиканската култура и ще включва изпълнители от коренното население, както и модерен фолклор.

Празникът в Канада

На следващия ден, 12 юни, Канада ще изиграе първия си мач от груповата фаза срещу Босна и Херцеговина в Торонто. Преди срещата пред публиката ще се изявят канадските звезди Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Алесия Кара и Уилям Принс. Към тях ще се присъедини и роденият в Бангладеш диджей от Лос Анджелис Сан Джой. От централата подчертаха, че шоуто в Канада ще отрази многообразието и духа на местната общност.

Звездно шоу в САЩ

По-късно същия ден Националният отбор на САЩ ще се изправи срещу Парагвай в Лос Анджелис. Церемонията по откриването там ще бъде оглавена от американската поп звезда Кейти Пери и рапъра от Атланта Нейвайдиус Уилбърн, по-известен като Фючър (Future). В програмата са включени още Анита, Лиза, Рема и Тейла. Концертът в Щатите е замислен като енергичен и мащабен спектакъл, който да покаже амбицията и културното влияние на самия турнир.

Исторически контекст: Това е едва вторият път в историята, когато най-големият футболен форум се провежда съвместно в няколко държави. Първият такъв случай бе през 2002 г. в Република Корея и Япония, като тогава Южна Корея организира официалната церемония по откриването.

Мегазвезди на финала в Ню Джърси

Голямата изненада на тазгодишното първенство ще бъде шоуто на полувремето по време на финала на 19 юли на стадион „МетЛайф“ (MetLife) в Ню Джърси. На сцената ще излязат Мадона, Шакира и корейската сензация BTS, а водещ на събитието ще бъде фронтменът на Coldplay Крис Мартин.

Концепцията за шоу на полувремето по време на финал на голям турнир бе представена от ФИФА за първи път миналата година. Освен за забавление, спектакълът ще има и благотворителна цел - ще се набират средства за Фонда за гражданско образование на ФИФА, създаден да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят.

Автор: Александър Костадинов
Световно първенство по футбол Мондиал 2026 Мексико Канада САЩ Церемонии по откриването Музикални звезди Шоу на полувремето ФИФА Културно многообразие Благотворителност Съвместно домакинство
Последвайте ни
Йордан Йовков се падна на матурата по Български език и литература

Йордан Йовков се падна на матурата по Български език и литература

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

От Илон Мъск до Леброн Джеймс: Милиардерите, отгледани от самотни майки

От Илон Мъск до Леброн Джеймс: Милиардерите, отгледани от самотни майки

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

България Преди 8 минути

Те са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище

„Великият понеделник“ се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

„Великият понеделник“ се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

Любопитно Преди 11 минути

На 25 май стартира гласуването в емблематичната кампания на филмовия канал, в която зрителите избират какво да гледат

,

"Подмяна на населението": Реториката на Тръмп и Германия

Свят Преди 37 минути

Държавният департамент на САЩ публикува пост за "подмяна на населението" в САЩ и западните страни и заговори за "ремиграция"

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Свят Преди 41 минути

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс

Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа

AI ще прави националната киберсигурност на България

Технологии Преди 1 час

Google Cloud и "Информационно обслужване" ще изградят национална система за киберзащита за 54 български правителствени организации, която ще е AI-базирана и ще помага в анализите и защитата от киберзаплахи

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

България Преди 1 час

Причината - намерението на местната власт здравното заведение да бъде закрито

<p>Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW</p>

Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Технологии Преди 1 час

Бяхме сред първите, които имаха уникалния шанс да видят на живо Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupе, параметрите му са потресаващи. За около 60 сек мощността скача до 1319 к.с.

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

България Преди 1 час

Проверката е във връзка със сигнали за некачествено топлоснабдяване, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Любопитно Преди 1 час

Домакинството кръсти жабока Грег, пусна го на свобода под звуците на хит от 2000-те години, а веригата започна спешно разследване

Снимката е илюстративна

Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

Свят Преди 1 час

<p>МС създава междуведомствен организационен комитет за&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"

България Преди 2 часа

Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

България Преди 2 часа

Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите, заяви още министър-председателят.

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Свят Преди 2 часа

Това е поредната актуализация на проект, който от години е съпътстван от постоянни закъснения, главоломно растящи разходи и постоянни ревизии

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Любопитно Преди 2 часа

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Свят Преди 2 часа

<p>Честит рожден ден, Шер!</p>

Икона на 80: Шер – кралицата на поп културата, която пренаписа правилата

Любопитно Преди 2 часа

Американската мегазвезда празнува 80-годишен юбилей. Вижте как едно момиче, преодоляло бедността и дислексията, покори Холивуд, пренаписа правилата в поп музиката и доказа на света, че сама може да бъде „богатият мъж“

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

След развода с Том Круз: Кейти Холмс избра по-тих и спокоен живот

Edna.bg

БАНГАРАНГА: Моментът, в който Европа чу България

Edna.bg

Спортът и талантът в основата на магическия успех на Дара

Gong.bg

Наредиха Веласкес до най-големите треньори в Европа

Gong.bg

Правосъдният министър разкри фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията и поиска уволнението на ръководителя ѝ

Nova.bg

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Nova.bg