ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

С ветовната футболна централа ФИФА обяви, че ще проведе три отделни церемонии по откриването преди първия мач на всяка от страните домакини на тазгодишното Световно първенство, което се провежда съвместно в Мексико, Канада и САЩ.

Стартът е в Мексико

Мондиалът започва на 11 юни в Мексико Сити. Част от празничната програма ще бъде мексиканската поп-рок група „Мана“ (Maná), която е носител на награда „Грами“. На сцената ще излязат още Алехандро Фернандес и Белинда. От ФИФА съобщиха, че концертът в столицата ще акцентира върху мексиканската култура и ще включва изпълнители от коренното население, както и модерен фолклор.

Празникът в Канада

На следващия ден, 12 юни, Канада ще изиграе първия си мач от груповата фаза срещу Босна и Херцеговина в Торонто. Преди срещата пред публиката ще се изявят канадските звезди Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Алесия Кара и Уилям Принс. Към тях ще се присъедини и роденият в Бангладеш диджей от Лос Анджелис Сан Джой. От централата подчертаха, че шоуто в Канада ще отрази многообразието и духа на местната общност.

Звездно шоу в САЩ

По-късно същия ден Националният отбор на САЩ ще се изправи срещу Парагвай в Лос Анджелис. Церемонията по откриването там ще бъде оглавена от американската поп звезда Кейти Пери и рапъра от Атланта Нейвайдиус Уилбърн, по-известен като Фючър (Future). В програмата са включени още Анита, Лиза, Рема и Тейла. Концертът в Щатите е замислен като енергичен и мащабен спектакъл, който да покаже амбицията и културното влияние на самия турнир.

Исторически контекст: Това е едва вторият път в историята, когато най-големият футболен форум се провежда съвместно в няколко държави. Първият такъв случай бе през 2002 г. в Република Корея и Япония, като тогава Южна Корея организира официалната церемония по откриването.

Мегазвезди на финала в Ню Джърси

Голямата изненада на тазгодишното първенство ще бъде шоуто на полувремето по време на финала на 19 юли на стадион „МетЛайф“ (MetLife) в Ню Джърси. На сцената ще излязат Мадона, Шакира и корейската сензация BTS, а водещ на събитието ще бъде фронтменът на Coldplay Крис Мартин.

Концепцията за шоу на полувремето по време на финал на голям турнир бе представена от ФИФА за първи път миналата година. Освен за забавление, спектакълът ще има и благотворителна цел - ще се набират средства за Фонда за гражданско образование на ФИФА, създаден да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят.