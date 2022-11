Суперкомпютър предсказа края на света

С уперкомпютърът World One, предназначен за прогнозиране на цивилизационните модели, е предсказал кога човечеството ще изчезне, съобщава британският вестник Daily Star.

Според изчисленията на машината, поръчана от Римския клуб през 70-те години на миналия век, колапсът на цивилизацията ще настъпи през 2050 г.

