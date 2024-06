Всички проекти, които принц Хари и Меган Маркъл подготвят

И змина почти година от появата на последния голям проект на Меган Маркъл и принц Хари, но все още имат редица нови в процес на подготовка.

"Heart of Invictus" беше пуснат през август 2023 г. в Netflix преди турнира Invictus Games на принц Хари за ранени ветерани няколко седмици по-късно. Оттогава те загатват за няколко други проекта, без всъщност да пуснат нищо.

Документален филм за поло на принц Хари

През април Archewell Productions обяви, че херцогът на Съсекс работи върху документален филм за полото, спорт, който играе от младостта си, когато излиза на терена заедно с крал Чарлз III и принц Уилям.

В прессъобщение по това време се казва, че ще бъде „заснет предимно на Откритото първенство на САЩ по поло в Уелингтън, Флорида в Националния център по поло на USPA и в партньорство с Boardwalk Pictures, ще предостави на зрителите безпрецедентен достъп до света на професионалното поло."

„Известна предимно със своята естетическа и социална сцена, поредицата ще дръпне завесата пред смелостта и страстта на спорта, улавяйки играчите и всичко необходимо, за да се състезавате на най-високо ниво.“

Приятелят на Хари Начо Фигерас, аржентинска светска личност, вероятно ще играе основна роля в шоуто.

Лайфстайл шоуто на Меган

По същото време през април двойката обяви друго нехудожествено шоу, „от Меган, херцогинята на Съсекс“, което ще „показва радостите от готвенето и градинарството, забавлението и приятелството“, според уебсайта им.

Не е съвсем ясно каква форма ще приеме шоуто, но темата изглежда ще съвпада с друг голям проект в Съсекс, American Riviera Orchard, лайфстайл марката на Меган.

Съобщение за пресата през април гласи: „И двете шоута са в различни етапи на производство и техните заглавия и дати на излизане ще бъдат обявени през следващите месеци.“

"Срещни ме при езерото"

Твърди се също, че двойката работи по филмова адаптация на хитовия роман „Срещни ме при езерото" от Карли Форчън. Малко подробности за проекта се появиха, откакто за първи път беше разкрито през август 2023 г., че Netflix са закупили правата от името на Хари и Меган и все още няма съобщения за актьорския състав.

American Riviera Orchard

Меган стартира новата си лайфстайл марка през март с Instagram и съпътстващ уебсайт, но все още малко се знае за компанията.

Тя раздаде проби от сладко за дегустация на приятели знаменитости, което доведе до широко разпространеното предположение, че ще ги продава.

Въпреки това, все още има малко или никакви подробности за American Riviera Orchard и какво ще предложи на своите клиенти.

