Кайли Дженър и Тимоти Шаламе блеснаха в оранжево и сложиха край на слуховете за раздяла

К айли Дженър и Тимоти Шаламе пристигнаха на премиерата на „Върховният Марти“ (Marty Supreme) в Лос Анджелис в понеделник, 8 декември, изглеждайки като идеалната двойка на червения килим. Двамата, които през последните месеци подхранваха слуховете за раздяла, сложиха край на спекулациите с поредица от нежни моменти и перфектно съчетани визии. Двойката впечатли с еднакви оранжеви тоалети от Chrome Hearts.

Кайли блесна в зашеметяваща, прилепнала рокля със странични изрези и дълбоко деколте. Тя допълни визията си с масивни сребърни верижки с кръстове, усмихвайки се лъчезарно, докато камерите щракаха. Тимоти без усилие я допълваше с оранжев кожен костюм и подходящи ботуши.

Добавяйки игрив намек към последната си роля, номинираният за „Оскар“ актьор носеше чанта през рамо във формата на ракета за пинг-понг, също от Chrome Hearts — препратка към героя му Марти Маузер, шампион по тенис на маса. Премиерата се състоя в „Самюъл Голдуин“ в Лос Анджелис и привлече редица звезди, сред които колежката му във филма Гуинет Полтроу, Холзи и режисьорът Джош Сафди.

Тимоти позира с Полтроу и Сафди по време на събитието. „Върховният Марти“, филмът на Сафди в духа на епохата на пинг-понга, вече генерира сериозен награден шум за предстоящите „Оскари“, като Шаламе получи номинации за най-добър актьор както от „Златен глобус“, така и от Critics Choice Awards. Филмът тръгва по кината на Коледа.

За Кайли и Тимоти появата на червения килим беше важен момент — двамата не бяха виждани заедно публично от началото на октомври, когато присъстваха на мача между "Ню Йорк Янкис" и "Торонто Блу Джейс" на стадион „Янки“.

Относително личната романтика на двойката породи многократни слухове за раздяла, засилени от скорошния профил на Тимоти във Vogue, в който той категорично заяви, че няма да говори за връзката им. Въпреки дискретния характер на отношенията им в социалните мрежи — Кайли избягва да споменава Тимоти в „Семейство Кардашиян“, а двамата рядко публикуват снимки заедно — през годината бяха забелязвани на множество престижни събития.

От местата на първия ред на мачове на "Ню Йорк Никс" до участия на международни филмови награди, те умело балансират публичните си изяви с целенасочено желание да запазят фокуса върху кариерата на Шаламе. „Кайли не искаше да се фокусира върху тях. Тя искаше тази вечер да е изцяло за Тимоти, както беше замислено“, сподели вътрешен човек пред Page Six малко след „Златните глобуси“, обяснявайки защо често пристига по-късно на събития, след като той вече е минал сам по червения килим.

Модните избори на Кайли намекнаха за сътрудничеството ѝ с Chrome Hearts още преди премиерата. Само дни по-рано тя присъства на тяхно парти, предвещавайки координираната визия, която двамата щяха да покажат на червения килим. Публичните им изяви датират от април 2023 г., когато за пръв път бяха свързани, преди да потвърдят отношенията си през септември същата година със страстна целувка на концерт на Бионсе.

С течение на времето връзката им остана до голяма степен в тайна — вероятно отчасти заради стремежа на Тимоти да поддържа имиджа си на сериозен актьор. И все пак химията между двамата е неоспорима, а събитието в понеделник ясно напомни, че те все още са дълбоко влюбени.