Кайли Дженър отговори на слуховете за раздяла с Тимъти Шаламе с неочакван ход

Няколко дни по-рано се появиха слухове, че Шаламе е „скъсал с Кайли“

12 ноември 2025, 13:18
Източник: Getty Images

И зглежда Кайли Дженър опровергава слуховете, че тя и Тимъти Шаламе са се разделили.

Дженър „хареса“ видеоклип в Instagram, публикуван от Шаламе във вторник – само часове след появата на информации за предполагаемата им раздяла.

„MARTY SUPREME“ – написа звездата от „Дюн“ под публикацията, която включва трейлър на предстоящия му филм „Марти Супрем“.
Жестът на Дженър – лайк под поста – бе приет от феновете като знак, че отношенията ѝ с актьора са все още добри.

Няколко дни по-рано се появиха слухове, че двойката има „проблеми в рая“ и че Шаламе е „скъсал с Кайли“.

„Това се е случвало и преди, но тя го е убедила да се съберат отново“, твърди източникът. „Тя е луда по него, така че това може да се повтори.“

Втори източник допълва, че връзката им не е „напълно приключила“.

„Той снима доста, а тя чувства, че трябва да го преследва. Тя влага повече усилия от него“, добавя вторият източник.

Спекулациите за раздяла се засилиха и след като Шаламе не присъства на звездното парти за 70-ия рожден ден на майката на Кайли – Крис Дженър – през уикенда.

Въпреки това, няколко източника потвърдиха пред People във вторник, че Дженър и звездата от „Напълно непознат“ все още са заедно и се справят „страхотно“.

Един от източниците обяснява, че Шаламе не е успял да присъства на празненството, тъй като се е намирал извън страната за снимките на „Дюн: Част трета“.

По думите му Кайли и Тимъти се опитват да се виждат „на всеки няколко седмици“. „Той ще има няколко почивни дни по време на празниците, така че вече правят планове“, казва източникът.

Друг вътрешен човек споделя, че актьорът често говори за приятелката си, докато снима „Marty Supreme“. „Тя дори долетя да го посети на снимачната площадка в Ню Йорк. Срещнаха се и в Лондон, докато той снимаше „Дюн“,“ добавя той. „Те наистина са влюбени.“

Трети източник потвърждава, че двамата все още „се справят добре“.

28-годишната Кайли и 29-годишният Тимъти вече бяха изправени пред слухове за раздяла миналото лято, когато не бяха забелязвани заедно в продължение на няколко седмици.

Те обаче опровергаха тези слухове, след като бяха засечени в Будапеща през август.

По това време източник разкри пред People, че именно „изнурителният“ работен график на актьора е причина за временното им дистанциране. „Тимъти снима „Дюн“ в студио в Будапеща, а Кайли е... майка и също работи“, казва той.

„Все пак се справят“, допълва източникът. „Често си говорят по FaceTime, липсват си и са напълно добре.“

Дженър, която има дъщеря Сторми (7 г.) и син Еър (3 г.) от бившия си партньор Травис Скот, е във връзка с Шаламе от 2023 г.

Източник: pagesix.com    
Кайли Дженър Тимъти Шаламе Звездни двойки Раздяла Връзка
