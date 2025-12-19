Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Р уският президент Владимир Путин днес ще проведе традиционната си годишна пресконференция в Москва, като в продължение на няколко часа ще отговаря на въпроси от руски и чуждестранни журналисти по различни теми, предаде ДПА.
* Видеото е архивно!
И тази година медийното събитие ще бъде съчетано с телевизионното предаване „Директна линия“, по време на което руските граждани ще могат да изразяват своите проблеми, да търсят решения от стопанина на Кремъл и да му задават най-различни въпроси.
"The improvement of strategic nuclear forces is a priority for the Russian Federation, and they are a key element of deterrence."— Elisabeth Eliseeva 🇷🇺 AKHMAT (@Eliseevanews) December 18, 2025
🇷🇺 Vladimir Vladimirovich PUTIN, President of Russia, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation - speech at a meeting… pic.twitter.com/i9IRRTKsFA
Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били са получени повече от два милиона въпроса.
Путин се подготвя за събитието от сряда, каза неговият прессекретар Дмитрий Песков.
Поредицата от предизвикателства пред страната, включително бедността и социалните трудности, както и оплакванията относно здравеопазването и лошата инфраструктура, са повтарящи се теми на събитието, което се излъчва в цяла Русия по телевизията и от новинарските сайтове, посочва ДПА.
🇷🇺🗣 Russian president will sum up the year in his major address scheduled for December 19— Sputnik Africa (@sputnik_africa) December 19, 2025
The program "Year-end results with Vladimir Putin!" will begin at 9:00 GMT (12:00 PM Moscow time).
This is a major annual press conference, combined with the "Direct Line" to answer… pic.twitter.com/Tg3IbY5Auf
Войната в Украйна също е сред основните теми, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., като руснаците изразяват желание да се сложи край на кръвопролитието.
Путин използва ежегодното телевизионното събитие, за да се представя като грижовен лидер, който може да решава проблеми. Миналогодишното предаване продължи малко под четири часа и половина.