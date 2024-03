Странната и шокираща история на трансплантациите на животински органи на хора

К сенотрансплантацията, трансплантацията на нечовешки органи в телата на хора, наскоро излезе на преден план в биомедицинската наука. През последните две години тази някога неясна област на хирургията достигна няколко важни етапа, включително трансплантацията на генетично модифицирани свински сърца и бъбреци на пациенти в мозъчна смърт.

Колкото и новаторски да са тези подвизи, ксенотрансплантацията има странно дълга история – с много съмнителни от етична гледна точка грешки.

Някои от първите неясни научни опити започнали през XVII-ти век с работата на френския лекар Жан-Батист Дени – пионер в кръвопреливането. При първия документиран опит за кръвопреливане Денис изпомпал кръвта на овца в 15-годишно момче, което страдало от хронична треска. Според разказите на Денис, той се е възстановил "поразително добре" и бързо си възвърнал "усмивката на лицето". Дългосрочното му възстановяване остава загадка.

Не е изненадващо обаче, че не всички тези експерименти били успешни. Ксенотрансфузиите се извършвали извън закона във Франция около 1670 г. след смъртта на един от пациентите на Денис.

Векове по-късно учените започнали да се занимават с междувидовите присадки на тъкани и органи, не само с преливането на кръв. Един смел пионер на този груб предшественик на ксенотрансплантацията бил Серж Воронов, руски учен, работещ в Париж в началото на XX-ти век.

Неговият "pièce de résistance" трансплантирал части от тестиси на шимпанзе в тези на по-възрастни мъже, които били загубили "жаждата си за живот". Съобщава се, че той извършил "значителен брой" от тези операции и спечелил цяло състояние, правейки това.

Един от пациентите на работата на Воронов е австралийският фармацевт д-р Хенри Лейтън-Джоунс, по-известен като „Маймуната Джоунс“, който получил присадка на маймунски тестис в Париж през 1929 г. Щастлив от резултатите, той се завърнал у дома в Австралия и продължил наследството на Воронов, като извършил многобройни подобни операции.

До 60-те години на миналия век идеята за използване на нечовекоподобни примати като донори за трансплантация пленило въображението на д-р Кийт Реемтсма, американски учен, който прекарал голяма част от кариерата си в университета Тулейн в Луизиана. Въпреки че бъбречните трансплантации били разработени около това време, броят им бил изключително ограничен поради липсата на налични органи от починали хора.

За да се справи с проблема, Реемтсма направил опити с помощта на бъбреци от най-близките ни живи роднини, шимпанзето. Между 1963 и 1964 г. най-малко 13 човешки пациенти получили двойна бъбречна трансплантация с органи, получени от шимпанзета.

Повечето от тези трансплантации били неуспешни поради отхвърляне или инфекции, причинявайки смъртта на пациентите в рамките на осем седмици. Забележително е обаче, че няколко случая имали определен успех. Един от пациентите на Реемтсма живяла девет месеца и дори успяла да се върне на работа като учителка, като изглеждала в добро здраве.

Един ден обаче внезапно припаднала и починала. Бъбрекът на шимпанзето изглеждало здраво и не било настъпило отхвърляне, което накарало лекарите да заключат, че тя просто е починала от остро електролитно нарушение.

Имало дори множество предложения за трансплантация на сърца на примати на хора. Един от най-известните опити бил извършен от д-р Леонард Бейли, който през 1984 г. трансплантирал сърце на павиан на момиченце, известно като Baby Fae.

Момиченцето било родено преждевременно и страдало от хипопластичен синдром на сърцето, критичен дефект, който изисквал спешна операция. Тъй като нямало налични сърца от донори бебета, Бейли съставил следния план - отишъл в изследователската лаборатория на болницата и извадил сърцето на упоен павиан. Върнал се горе и го имплантирал в гърдите на детето.

Първоначално изглеждало, че планът е проработил, когато сърцето с размерите на орех започнало да бие. Бебето обаче починало 20 дни по-късно поради остро отхвърляне.

