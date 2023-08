Страх ли ви е от паяци? Учени откриха близо 40 нови вида

П очти 40 нови вида паяци, ровещи в земята, са открили учени в тропическите региони на Австралия, съобщи 9News.

Up to 40 new spider species unearthed in Queensland.#SpiderDiscoveries #BiodiversityMarvels #NatureUnveiled #Breaking #breakingnews #bnnbreaking https://t.co/3MqZZVvyAs