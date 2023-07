Мистерията е разкрита: Защо паяците имат осем крака

И зглежда, че идеален брой крака няма. Хората имат два, кучетата имат четири, насекомите имат по шест, а стоножките могат да имат над 1000. И така, защо паяците са с осем крака?

„Мисля, че най-добрият и прост отговор е, че паяците имат осем крака, защото родителите им са имали толкова“, каза Томас Хегна, асистент професор по палеонтология на безгръбначните в Държавния университет на Ню Йорк във Фредония, пред Live Science.

Ако проследим родословието на паяците назад допреди около 500 милиона години, по време на средния камбрийски период, стигаме до хелицерите - групата членестоноги, в която са включени паяците. Ако се върнем още по-назад, преди 541 милиона години, ще открием обитавалите океана лобоподи, предците на всички членестоноги.

Името "лобопод" не се отнася за един вид, а по-скоро за голямо разнообразие от видове с просто устроени тела. Те били подобни на червеите същества със сегментирани тела. Всеки сегмент включвал приблизително еднакви чифтове къси, набити крака и този модел продължавал по дължината на телата им.

В процеса на развитие на лобоподите, те започнали да специализират краката си и да сливат телесни сегменти. Ранните хелицерити изглежда слели малките си телесни сегменти в два големи - глава и корем. Учените не са сигурни защо, но главата запази краката, а коремът ги загубил. По времето, когато паяците се появили преди около 315 милиона години, те наследили вид тяло, което вероятно вече било на 150 милиона години.

Не е ясно кой натиск на околната среда, ако има такъв, е провокирал това осемкрако устройство на телата на хелицеритите. Ние обаче знаем много за това откъде идват краката им - и това е малко странно.

„Тези крака всъщност са част от тяхната уста“, каза Нипам Пател, биолог по развитието и директор на Морската биологична лаборатория, която е свързана с Чикагския университет.

Тъй като всички паяци, насекоми, ракообразни и многоножки са еволюирали от прародител, който вероятно е имал сегментирано тяло с набор от придатъци на всеки сегмент, тези видове просто са силно модифицирани варианти на този, от който произхождат. Според Пател, всички придатъци на членестоногите - включително крака, антени и дори мандибули (челюстите) - могат да бъдат проследени обратно до придатъците на лобоподите.

Нека вземем за пример скаридите. Те плуват с куп малки крака разположени на сегментираните им кореми. Върху слетите глава и гръден кош са краката им, а близо до устите си имат малки придатъци, които изграждат челюстите им и им помагат да ядат.

Нека сравним това с насекомо, чийто корем няма придатъци. Но пък имат шест крака на гръдния си кош, а главата и устата му са разположени както при скаридите.

След това идват паяците.

„Ако разгледате ембрион на паяк, той изглежда точно като ембрион на насекомо“, каза Пател. „С изключение на това, че растат само краката на главата им. Но вместо да ги използват за хранене, ги използват, за да ходят.“

