Харисън Форд и Робърт де Ниро отново на 20: Изкуственият интелект превзема и Холивуд

З везди като Том Ханкс и Харисън Форд са подмладени с помощта на дигитални технологии, но гласове от бранша изразяват загриженост за това накъде се насочва Холивуд.

Сив, посивял и 80-годишен, Харисън Форд може да изглежда малко стар, за да си сложи отново кафявата шапка в стил "Федора" или да размахва камшика на Индиана Джоунс. Но трейлърът на предстоящия му филм "Индиана Джоунс и циферблатът на съдбата" предлага ретроспекция на Инди в дните на неговата слава.

"Това е действителното ми лице на тази възраст", обясни актьорът в "Късното шоу със Стивън Колбърт" по CBS. "Те имат тази програма за изкуствен интелект (ИИ). Тя може да премине през всеки метър от филма, за който „Лукасфилм“ държи правата, защото аз направих няколко филма за тях и те имат всички тези кадри, включително филми, които не са били излъчени. Могат да го извлекат от мястото, откъдето идва светлината, от изражението. Но това е истинското ми лице. След това слагам малки точки върху лицето си и казвам думите, а те го правят. Това е фантастично."

След като открива тайната на вечната младост, Форд се шегува: "Това виждам сега, когато се погледна в огледалото."

Той не е единственият актьор, който получава дигитален лифтинг с помощта на изкуствен интелект. Том Ханкс, Робин Райт и други актьори ще изиграят по-млади версии на себе си във филма „Here“, режисиран от Робърт Земекис, благодарение на инструмент, който според компанията за изкуствен интелект „Metaphysic“ може да създава "фотореалистични промени на лицата с висока резолюция и ефекти за намаляване на възрастта върху изпълненията на актьорите на живо и в реално време, без да е необходимо допълнително композиране или работа с VFX".

