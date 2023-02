С лед като напоследък се говори за това колко страхотен е ChatGPT, задължително трябваше да се намери някой, който да се опита да използва тази нова технология за зло. Според "Futurism" някои потребители на Reddit вече са направили точно това, като са отключили "злото алтер его" на ChatGPT, известно като "DAN".

DAN е съкращение от "направи всичко сега"(“do anything now”). Докато обикновеното ChatGPT е ограничен от всякакви досадни неща като етика и правила, DAN прави каквото си иска, обикновено с много ругатни.

Като алтер его на ChatGPT, DAN може да разказва на потребителя мрачни истории, изпълнени с насилие, и дори да формира собствено мнение по теми като политически фигури. За разлика от "добрата" версия на ChatGPT, тази "зла" версия може да прави субективни изказвания - нещо, което противоречи на някои от най-важните правила, които управляват технологията.

